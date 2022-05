Gazzetta - Ecco dove vorrebbe giocare Fabian il prossimo anno

Calciomercato Napoli - Quale sarà il futuro di Fabian Ruiz? L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive che il centrocampista avrebbe già deciso dove giocare la prossima stagione. Il suo contratto con il Napoli scade tra un anno e non si è parlato di rinnovo.

Ecco cosa scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sul futuro di Fabian Ruiz:

"Dopo quattro anni in maglia azzurra sta pensando di poter tornare nella Liga che lo vide esordire col Betis Siviglia, club nel quale è cresciuto. L'Atletico Madrid si era fatto avanti un anno fa e bisognerà vedere se il centrocampista andaluso rientrerà nei piani di Carlo Ancelotti, che lo ha voluto al Napoli. Il dato di fatto è che c'è un contratto in scadenza al 2023 e finora non si è aperta alcuna trattativa tra le parti"