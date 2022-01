Gazzetta - Ecco cosa ha spinto Tuanzebe ad accettare la sfida Napoli: Giuntoli conta di convincere ADL per fissare cifra riscatto

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sull'arrivo di Tuanzebe dal Manchester United al Napoli in prestito.

"Ma proprio la motivazione di Axel di scegliere l’Italia e il Napoli è motivo di soddisfazione per Luciano Spalletti. Il centrale di origini congolesi, classe 1997, è convinto di essere pronto per il salto di qualità al Manchester United, ma il club gli chiede di dimostrarlo lontano dalla Premier e lui ha accettato la sfida. Certo per il Napoli al momento è solo in prestito secco, ma Giuntoli conta di convincere De Laurentiis a chiedere una cifra prefissata per il riscatto agli inglesi".