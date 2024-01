Gazzetta - Duro confronto nello spogliatoio tra squadra e dirigenza dopo Torino-Napoli: cosa è stato detto ai calciatori

Calcio Napoli - Come si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport ieri c'è stato un duro confronto nello spogliatoio del Napoli al fischio finale della gara persa contro il Torino. E' stato lanciato un messaggio chiaro ai calciatori da parte di Mazzarri e dirigenza.

Ecco cosa si legge sulla Gazzetta dello Sport:

"Comunque, dopo il match Mazzarri (squalificato), che ha fatto solo 7 dei 28 punti azzurri, ha aspettato oltre mezz’ora prima di lasciare la sua postazione nello sky box in tribuna, e poi ha raggiunto i dirigenti negli spogliatoi. Ed è lì che andato in scena il duro confronto con la squadra: gli alibi sono finiti, per tutti".