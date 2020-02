Gazzetta - Domani allo stadio San Paolo il Torino proverà a metterla sulla fisicità per ingabbiare il tasso tecnico degli azzurri

Notizie calcio Napoli - Muscoli e intensità, corsa e coraggio. Poche alchimie, meno ancora fronzoli, tanta solidità. Domani allo stadio San Paolo il Torino proverà a metterla sulla fisicità per ingabbiare il tasso tecnico degli azzurri, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Al suo arrivo Longo si ritrovò nelle mani un Toro spento di testa e lento di gambe. Nelle ultime tre settimane si è corso e lavorato su indici quasi da preparazione estiva. Alla corsa, Longo aggiungerà a Napoli anche i chilogrammi. È una scelta precisa, una strategia per provare a costruire una sorta di camicia di forza ai tanti centrocampisti e ai giocatori di fantasia di cui Gattuso dispone in abbondanza. Il Toro si presenterà in un formato «extra large»: centrocampo muscolare, attacco pesante, corazzieri in difesa, esterni di peso e centimetri. Sarà questo il copione all’interno del quale si consumeranno le scelte di formazione"