Gazzetta distrugge il Napoli: dove c’era un’orchestra adesso c’è un gruppo di giocatori che si sono dati appuntamento al campo senza conoscersi

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport distrugge praticamente il Napoli dopo l'ennesima prestazione negativa. Contro il Torino, gli azzurri hanno deluso sotto tutti gli aspetti.

Ecco cosa si legge sulla Gazzetta dello Sport:

"Il Torino ha travolto un Napoli disastrato e disarmante: l’ha controllato e colpito nel primo tempo, poi l’ha dominato in virtù di una superiorità non solo numerica, ma anche tattica, manifestata fin dall’inizio. Il Napoli, invece, non esiste più: dove c’era un’orchestra, adesso c’è un gruppetto di giocatori che sembrano essersi dati appuntamento al campo senza conoscersi. E i numeri inchiodano la squadra nel suo complesso (nelle ultime sedici stagioni in A solo una volta a fine andata aveva totalizzato meno dei 28 punti di oggi) e Walter Mazzarri: nessun gol nelle ultime tre partite (non accadeva dal 2009) e una media dopo il cambio di panchina di un punto a partita".