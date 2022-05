Gazzetta - Diktat agente Meret a Giuntoli sul rinnovo: la situazione

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha scritto di un incontro avvenuto ieri tra l'agente di Alex Meret e Cristiano Giuntoli. Si è discusso del futuro del portiere che ha ancora un solo anno di contratto con il Napoli.

Ecco cosa scrive la Gazzetta dello Sport su Meret:

"Ieri si è incontrato Federico Pastorello, agente fra gli altri di Alex Meret, e il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli. Il portiere ha un contratto in scadenza nel 2023 ed è logico che debba avviarsi un discorso per il rinnovo. L’agente però più che a una richiesta economica ha legato la firma a una scelta chiara del club. Se punterà su Meret come titolare, il ragazzo sarà felice di restare e prolungare. Ma senza chiarezza niente rinnovo"