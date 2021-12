Gazzetta - Digne-Inter, siamo ai dettagli per il prestito: la situazione

Napoli calcio - Lucas Digne, di recente accostato anche al Napoli, sembrerebbe sempre di più vicino all'approdo all'Inter:

"L’attesa a sinistra sarà lunga e servono buone notizie da Liverpool: dalla parte blu della città, non quella rossa che l’Inter incrocerà in Chanpions. I nerazzurri hanno identificato in Lucas Digne l’esterno da elevare a vice-Perisic fino a giugno, ma per dare forma alle proprie speranze devono aspettare un riscontro positivo dall’Everton: è il prestito con un semplice diritto di riscatto l’unica possibilità in mano all’a.d. Beppe Marotta e al d.s. Piero Ausilio, però il tecnico-manager degli inglesi Rafa Benitez al momento ha altre idee. La situazione è in divenire, anzi c’è uno strisciante ottimismo di fondo: il francese è completamente fuori dal progetto tecnico e, in sei mesi a Milano, avrebbe l’occasione di rivalutarsi e tornare alle sue altezze"