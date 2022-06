Gazzetta - Demme lascerà Napoli: tre nomi per sostituirlo

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport dà praticamente per certo l'addio di Diego Demme nella prossima finestra di mercato.

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"A centrocampo qualcosa il Napoli cambierà, questo è certo. Demme è destinato ad andar via ed i nomi di Nandez, Tameze e Veretout sono tutti sul taccuino di Giuntoli ma sarà il destino di Fabian ad orientare le scelte future anche perché le caratteristiche dell’ex Betis le hanno in pochi e dunque non sarà facile eventualmente trovare un sostituto adatto (ad assomigliare a Fabian è soprattutto il giovane Gaetano)".