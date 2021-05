CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive: "Battendo il Verona, Rino Gattuso avrà completato la sua opera, riportando il club al tavolo delle grandi d’Europa, dopo un anno di assenza. Di futuro si parlerà da domani, anche se fino a oggi quello del Napoli è stato tra i più discussi. Per la questione allenatore, ovviamente, e per tutte le polemiche che ci sono state. Ma per un giorno ci sarà un solo pensiero: il Verona e come batterlo".