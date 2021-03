Gazzetta - De Laurentiis sta pianificando il Napoli che verrà: ecco i quattro allenatori contattati per il post-Gattuso

Napoli - Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, anche se mancano ancora tre mesi al termine della stagione, De Laurentiis sta già lavorando al Napoli che verrà. Gattuso e squadra sono in lotta per la zona Champions, ma il patron sta facendo il suo giro di consultazioni per trovare il profilo giusto a cui affidare il progetto tecnico del Napoli. De Laurentiis, come si legge sulla rosea, ha già contattato quattro allenatori: Sarri, Benitez, Spalletti e Juric. Sono loro i quattro tecnici individuati dal club.