Gazzetta - De Laurentiis si aspetta una reazione dalla squadra stasera contro l'Atalanta: i prossimi dieci giorni sono decisivi per Gattuso

Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta di un Aurelio De Laurentiis che stasera sarà al Maradona per assistere a Napoli-Atalanta: "La delicatezza del momento lo ha convinto a stare vicino al tecnico e alla squadra, anche se nulla è cambiato nella gestione della vicenda allenatore. Dalla sua residenza romana, il dirigente segue l'evoluzione del momento, è in continuo contatto con Cristiano Giuntoli e con suo figlio, Eduardo, il vice presidente: i due seguono quotidianamente gli allenamenti e le vicende della squadra, al centro tecnico di castel Volturno. De Laurentiis stasera si aspetta una reazione da parte della squadra. I prossimi 10 giorni dovranno dare risposte convincenti, insieme ai risultati, per non costringere il presidente a anticipare provvedimenti rimandati, per ora, a fine stagione"