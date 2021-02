De Laurentiis riflette: esonerare o tenere Gattuso? Gazzetta: il patron sta ragionando insieme ai collaboratori, c'era una cosa che non immaginava

Ultime notizie Napoli - Aurelio De Laurentiis non vuole arrendersi all’evidenza. L’andamento della stagione, finora, ha avuto poco o niente di entusiasmante come racconta la Gazzetta dello Sport.

"Sta riflettendo sul momento e sulle eventuali decisioni da prendere per tentare di rimettere in carreggiata il Napoli. Non avrebbe mai immaginato che il progetto potesse rasentare il fallimento, dopo aver investito 120 milioni sul mercato. La realtà lo pone davanti a una scelta: continuare con Gattuso oppure esonerarlo e chiudere anzitempo un rapporto logoro? Ed è su questo interrogativo che il presidente sta ragionando insieme ai collaboratori"