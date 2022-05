Gazzetta - De Laurentiis ha deciso: le cifre del nuovo monte ingaggi Napoli

Quale sarà il nuovo monte ingaggi del Napoli? L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha anticipato la strategia aziendale che metterà in pratica Aurelio De Laurentiis per quanto riguarda gli stipendi della squadra nella prossima stagione.

L'edizione odierna della Gazzetta scrive sul nuovo monte ingaggi Napoli:

"Per capire che squadra costruire in prospettiva. Una prima impostazione è stata data già durante la stagione, con alcune scelte ben precise del presidente Aurelio De Laurentiis per tagliare il monte ingaggi. E così è stato ceduto a dicembre Manolas e sono andati in scadenza giocatori come Insigne e Ghoulam, che avevano stipendi pesanti, oltre a Malcuit. In più Mertens - per i quali si è aperta una prospettiva di rinnovo - comunque vedrà il suo ingaggio nettamente decurtato. Questo significa di fatto un abbassamento del tetto stipendi da circa 115 milioni intorno agli 80. In più i nuovi acquisti si stanno assestando su livelli di ingaggio basso, proprio per stare in sintonia con le scelte dell’azionista"