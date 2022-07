Gazzetta - De Laurentiis fischiati a Dimaro, Edo evita di apparire! Cori per Mertens e Koulibaly

Applausi per la squadra, cori per Mertens e Koulibaly, fischi per i De Laurentiis appena il sindaco di Dimaro Folgarida Andrea Lazzaroni ringrazia dal palco la famiglia. Questo è successo ieri durante la presentazione del Napoli in piazza.

De Laurentiis fischiati

Come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il presidente non c’è e il vice, il figlio Edoardo, evita di apparire. Spalletti ringrazia i 1500 tifosi in piazza: «I giocatori cambiano, resterà sempre la vostra passione». Applausi per capitan Di Lorenzo e Osimhen. E con lo storico magazziniere Starace sul palco scatta il coro “Ciro, Ciro” per Mertens, dopo quelli per Koulibaly.

