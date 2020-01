Gazzetta - ADL è arrabbiatissimo con Gattuso per due motivi. Il patron avrebbe richiamato Ancelotti se fosse rimasto libero, il retroscena

Ultimissime calcio Napoli - Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'umore di Aurelio De Laurentiis è nero. Il presidente è molto arrabbiato per queste sconfitte ed una media punti praticamente da serie B. La rosea rivela un interessante retroscena:

"Il momento è delicato, con Gattuso in panchina, il Napoli ha ottenuto 4 sconfitte e 1 vittoria, con una media punti di 0,6 a partita. Uno score da incubo che avrebbe potuto sollecitare Aurelio De Laurentiis a richiamare Carlo Ancelotti se l’ex allenatore fosse stato ancora libero. Il presidente è arrabbiatissimo, ha parlato con l’allenatore subito dopo la partita e gli ha contestato l’ennesima prestazione mediocre. Può starci l’attenuante dell’assenza di Koulibaly in difesa, ma dovrebbe spiegare, Gattuso, che cosa ha significato schierare Luperto sulla fascia sinistra per poi riportarlo al fianco di Manolas dopo 30 minuti e tanta sofferenza. Certe scelte restano discutibili, a prescindere".