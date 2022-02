Gazzetta critica i cambi di Inzaghi: sostituisce sempre agli stessi minuti e solo gli ammoniti

Ultime notizie serie A - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport punta il dito sulle sostituzioni quasi automatiche di Simone Inzaghi quando ha giocatori ammoniti. Una scelta che somiglia ad un'arma a doppio taglio per i nerazzurri

"Il cambio all’Inter è automatico: a volte ti stupisci della sua comodità, altre ti lamenti della prestazione. Di sicuro c’è che nel derby è andata in scena la partita numero 22 in campionato, sulle 23 fin qui disputate dai nerazzurri, in cui Simone Inzaghi ha usufruito di tutte e cinque le sostituzioni. Il totale dice 114, tanti sono i cambi effettuati: nessuno in Italia fa altrettanto. C’è un paletto piazzato dallo stesso Inzaghi, una regola non aggirabile. Il tecnico usa togliere dal campo i giocatori ammoniti, così da evitare le espulsioni. Risultato? L’Inter è l’unica squadra del campionato senza neppure un cartellino rosso fin qui. Ma il dubbio è lecito: non è proprio possibile gestire un pezzo di partita con un giallo sulle spalle?"