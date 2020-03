Gazzetta - Conte recupera Handanovic e Gagliardini in vista del Napoli

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione degli indisponibili in casa Inter: "Neanche il tempo di sorridere per un’infermeria che finalmente si stava svuotando che subito arriva la brutta notizia: Victor Moses si è fermato a causa di un risentimento muscolare alla coscia sinistra e non ci sarà per la trasferta di giovedì in casa del Napoli, dove l’Inter si giocherà il primo obiettivo della stagione nella semifinale di ritorno. In forse anche per il prossimo impegno di A. Moses si aggiunge dunque a Sensi nella lista degli indisponibili: il trequartista ex Sassuolo continua il lavoro di recupero, mentre sono pienamente ristabiliti Gagliardini e soprattutto Samir Handanovic".