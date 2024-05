Gazzetta - Conte-ADL, ieri si è sbloccata la trattativa. Gasperini verso la permanenza a Bergamo

Gian Piero Gasperini verso la permanenza all'Atalanta si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport. Oggi l'allenatore incontrerà a Zingonia il direttore sportivo Tony D'Amico e Luca Percassi, figlio del presidente ed Amministratore Delegato del club orobico. Nel vertice di ieri tra Percassi senior ed il Gasp, non si è parlato di rinnovo per altri due anni bensì di programmi tecnici. L'allenatore vuole una squadra in grado di lottare per lo scudetto. Quindi niente cessioni eccellenti ma 3-4 colpi top in entrata.

Gasperini resta a Bergamo, il Napoli su Conte

Calciomercato Napoli - De Laurentiis prenderà una decisione definitiva su Gasperini in giornata. Se davvero l'allenatore sceglierà la permanenza a Bergamo, il presidente andrà senza indugio su Antonio Conte. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, lasituazione tra Adl ed il tecnico pugliese si è sbloccata nella giornata di ieri. Nelle scorse settimane era trapelata distanza tra le parti per motivi economici e gestionali.