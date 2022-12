Gazzetta - Chiesa punta ad una maglia da titolare con il Napoli

Calcio Napoli - Federico Chiesa punta ad una maglia da titolare contro il napoli scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

"Chiesa ha un solo obiettivo per il 2023: riprendersi la Juve. Di forza, con uno strappo dei suoi, un anno dopo l’infortunio che lo ha messo fuori dai giochi per troppo tempo. Nell’intenzione di puntare a una maglia da titolare contro il Napoli (13 gennaio) c’è la voglia di rimuovere il brutto ricordo di quasi un anno fa, quel 9 gennaio all’Olimpico contro la Roma. Il 7 della Juve punta al rientro in campo dal primo minuto un anno e 4 giorni dopo, con un coinvolgimento crescente fino a quella gara a partire dal test amichevole in programma domani allo Stadium contro lo Standard Liegi (ore 14,30)".