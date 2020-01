Gazzetta: chiamatela schizofrenia partenopea da coppe! Sulla vittoria incidono anche discutibili decisioni dell’arbitro

Ultimissime calcio Napoli - Chiamatela pure schizofrenia partenopea da coppe. È un consiglio agli analisti (psichici, non tecnico-statistici) per cercare di inquadrare il comportamento stagionale del Napoli fra campionato e coppe. Inizia così il focus della Gazzetta dello Sport sulla vittoria del Napoli contro la Lazio, vi proponiamo un breve stralcio.

"Nel periodo in cui tocca il fondo e c’è la sensazione che ancora si possa raschiare lì in basso, la squadra trova la perla di una prestazione che riconcilia con la propria gente, tornata per una sera a tifare con un po’ di trasporto alla vigilia del Grande Ritorno, quello di Maurizio Sarri con la Juve. Certo ci sono parecchi episodi che incidono, comprese delle discutibili decisioni dell’arbitro Massa, però il Napoli alla fine ha più determinazione della Lazio, che non riesce a rimettere subito in piedi la partita e poi fatica e deve imprecare per i propri errori"