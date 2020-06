Gazzetta - Callejon-Napoli, nessuna possibilità di rinnovo: Josè ritornerà in Spagna

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul contratto di Josè Callejon: "Per lui, la Coppa Italia resta l’ultima opportunità per vincere con il Napoli. Al termine della stagione, infatti, ritornerà in Spagna, il suo contratto è in scadenza e le parti non hanno manifestato la volontà di ridiscuterlo". Dunque si chiude la parentesi azzurra dell'ex Real Madrid. Ci sono alcune squadre iberiche molto interessate a lui come ad esempio il Siviglia, il Betis, il Villarreal e l'Espanyol.