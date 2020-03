Gazzetta - C'è anche il Napoli su Castrovilli: lanciata la volata a Juve ed Inter

Ultimissime Napoli - Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ci sarebbe anche il Napoli nella corsa a Gaetano Castrovilli della Fiorentina: "L’Inter non si ferma: nel mirino resta sempre quella costosa, ma parecchio talentuosa linea verde. Quella che dopo Barella e Sensi, i colpi del mercato estivo, proseguirà anche nel prossimo: l’obiettivo è Gaetano Castrovilli, uno dei pezzi pregiatissimi di casa Fiorentina insieme a quel Federico Chiesa sul quale c’è sempre la Juventus. Duello storico, che si sta proponendo pure per il giovane centrocampista azzurro: l’a.d. Marotta e il d.s. Ausilio si sono mossi in netto anticipo rispetto alla concorrenza (oltre ai bianconeri, c’è il Napoli). All’alba di ottobre iniziarono i contatti con la Viola per porre le basi di un discorso che, nei mesi successivi, è stato approfondito. E che non appena sarà migliorata la situazione per l’emergenza-Coronavirus, potrebbe (dovrebbe?) subire un'accelerata: a Milano sperano che lo scenario sia questo"