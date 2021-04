Napoli-Inter, Gazzetta boccia Osimhen: non ha mai visto la porta, deve maturare sotto l'aspetto tecnico e tattico

ULTIME CALCIO NAPOLI - Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport la prestazione di Victor Osimhen è stata ampiamente deludente ieri sera contro l'Inter. L'attaccante si è visto davvero pochissimo e non è mai entrato nel vivo del gioco.

Osimhen

GAZZETTA BOCCIA OSIMHEN

La rosea scrive sulla prova dell'attaccante: "Non è stata una grande serata per il nigeriano. Si sperava di rivedere il ragazzo ammirato contro la Juve, invece Osimhen non ha mai “visto” la porta e sicuramente deve maturare sotto l’aspetto tecnico e tattico, anche se l’impegno non si discute. Gattuso lo aveva preferito a Mertens, dopo averlo visto in forma contro la Sampdoria. Ora bisogna ritrovare in fretta concentrazione e soprattutto la via del gol. Ché giovedì contro la Lazio serve vincere, per fermare la rimonta dei biancocelesti e anche per non perdere contatto con quelle più avanti".