Gazzetta bacchetta ADL: ha smarrito la stabilità per una voglia controproducente di cambiamento. In tre anni via Ancelotti e Gattuso

Napoli - L'edizione odierna di Gazzetta bacchetta un po' il presidente Aurelio De Laurentiis reo di aver perso quella stabilità in panchina rispetto agli anni scorsi quando gli allenatori a Napoli restavano più di una sola stagione.

Allenatori Napoli: il pensiero di Gazzetta

Il quotidiano scrive: "Il Napoli ha smarrito la sua proverbiale stabilità. L’inversione di tendenza è stata netta. Dopo quattro stagioni con Mazzarri, due con Benitez e tre con Sarri, è subentrata una controproducente voglia di cambiamento: un anno e pochi mesi per un grande allenatore come Ancelotti, un anno e pochi mesi (e poi sarà addio) per un tecnico serio e preparato come Gattuso".