Gazzetta - Arsenal piomba su Osimhen: passi concreti con degli intermediari, la preferenza di Victor

L'Arsenal vuole Osimhen. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che spiega come i gunners abbiano avuto dei contatti molto concreti con degli intermediari. Di seguito tutti i dettagli di questa trattativa.

"La primavera di Victor è stata sempre positiva (ben 7 gol nello scorso campionato) e chiudere in bellezza, al di là della posizione in classifica del suo Napoli, che comunque si sta garantendo un posto in Champions League, il palcoscenico cui ambisce il centravanti nigeriano, che in questo momento ha occhi importanti puntati da club di Premier. In particolare l’Arsenal ha fatto già diversi passi concreti, attraverso degli intermediari. Ancora non c’è un accordo definitivo, anche perché Osimhen vuole un club da Champions, ma i Gunners proprio ieri hanno staccato il Tottenham di Antonio Conte al quarto posto. Ma intanto oggi conta solo l’Empoli".