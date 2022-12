Gazzetta - Anguissa non partirà a meno di offerte clamorose: se ne riparlerà a giugno

Calcio Napoli - La Gazzetta dello Sport inserisce Anguissa tra i calciatori che più hanno visto aumentare il proprio valore nell'ultimo periodo. Anche se il suo Mondiale con il Camerun non è stato esaltante, il centrocampista di Spalletti resta uno dei migliori del nostro campionato. Il Napoli l'ha pagato 15 milioni riscattandolo dal Fulham. Oggi Anguissa vale davvero tanto.

Ecco cosa scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport su Anguissa:

"Il Napoli lo ha riscattato per 15 milioni e un mese fa gli ha rinnovato il contratto fino al 2025, con opzione unilaterale di prolungamento in favore della società per altri due anni. Nella scorsa stagione e soprattutto durante l’autunno, quel valore è schizzato verso l’alto. Al Mondiale forse è sceso di qualche punto percentuale, ma siamo più nel campo della teoria che della pratica. Il Napoli a gennaio non toccherà la sua macchina perfetta e Anguissa non partirà, a meno di offerte clamorose: troppo forte, troppo importante per gli equilibri di Spalletti. A giugno chissà, se ne riparla"