Gazzetta - Anguissa è come Ciccio Romano nel primo scudetto Napoli: innesto prezioso e decisivo

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Zambo Anguissa:

"Se, per par condicio, dobbiamo pescare un riferimento dal passato anche per lui, diremmo senz’altro Francesco «Ciccio» Romano che arrivò a Napoli nell’ottobre 1986 e si rivelò il meccanismo meno appariscente, ma più prezioso, quello che mancava alla macchina di Maradona per arrivare al primo scudetto. Zambo ha tutta un’altra carrozzeria rispetto all’esile Ciccio Romano, ma anche lui ha portato qualcosa che mancava. Spalletti se n’è reso conto fin dalla sua prima apparizione, abbagliante: Napoli-Juve 2-1, 11 settembre ‘21".