Gazzetta - Allarme rosso in Serie A, rischio tracollo se il Coronavirus non permette la ripresa del campionato

Ultime notizie - Allarme rosso in Serie A, dove i costi sono alle stelle e la perdita sale a 292 milioni. I debiti sfiorano quota 2,5 miliardi, e secondo la Gazzetta dello Sport il sistema è indifeso contro la crisi scatenata dal Coronavirus. Rischio tracollo se il torneo non riparte per l’emergenza sanitaria, come racconta la Gazzetta:

“I costi sono schizzati in alto a 3.548 milioni, crescendo più del fatturato, salito a 2.722 milioni al netto delle plusvalenze, e peggiorando la perdita aggregata, pari a 292 milioni. Preoccupante incremento dei debiti a 2.482 milioni, i club hanno già ottenuto (e in molti casi bruciato) gli anticipi dei proventi televisivi adesso a rischio. Con un indebitamento così elevato si moltiplica il rischio di implosione se l’attività, e quindi il flusso di cassa, non riprende”