Gazzetta - ADL ha imposto il silenzio stampa per imbavagliare un uomo senza peli sulla lingua come Gattuso. Il patron ghigna per questo Rino furioso

NAPOLI - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su De Laurentiis e Gattuso: "De Laurentiis ha imposto il silenzio stampa, per evitare esternazioni e mettere il bavaglio a un uomo senza peli sulla lingua. Peccato, perché Gattuso col supporto societario a Napoli avrebbe potuto fare anche meglio, smussando quegli spigoli caratteriali che da pregi a volte si tramutano in difetti. Ma a De Laurentiis va bene così e ghigna per questo Rino furioso che sta rilanciando il Napoli. Resterà, come miracolo di Gennaro, la Coppa Italia 2020".