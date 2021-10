Gazzetta - ADL convinto di aver fatto offerta vantaggiosa a Insigne: il maxi bonus preteso dall'agente non rientra nei suoi piani. Inter e Man Utd tentano Lorenzo

Napoli calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla di un rinnovo di Insigne bloccato al momento in quanto De Laurentiis non ha alcuna intenzione di riconoscere il bonus di 7 milioni alla firma del contratto come preteso dall'agente del capitano.

"È dinanzi a queste pretese che la discussione si è bloccata. De Laurentiis accetterà di riprenderla soltanto alle proprie condizioni, convinto di aver fatto un’offerta vantaggiosa in un momento difficile per le attività del club e per la crisi generale. Ma Lorenzo Insigne di ammiratori ne ha diversi. Mister Tiraggiro e il suo talento intrigano parecchio. In Italia, l’attenzione dell’Inter per il capitano del Napoli non è mai calata. Certo, aver saputo che sul mercato c’è un calciatore dalle potenzialità di Insigne, a costo zero, per forza di cose ha destato anche l’interesse di qualche club europeo. Al Manchester United, per esempio, non dispiacerebbe trattarlo e, probabilmente, se dovesse andare via da Napoli, pure a Lorenzo non dispiacerebbe vivere l’esperienza in Premier League in uno dei club più prestigiosi d’Europa".