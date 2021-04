Gattuso sorride, Zielinski migliora! Il Mattino: sta aumentando i carichi dopo il fastidio muscolare, le ultime sulle sue condizioni

Ultime notizie Napoli - La qualità di Zielinski e Fabian tra le chiavi del cambio di passo del Napoli. Indispensabili il polacco tra le linee e lo spagnolo a dirigere le operazioni in regia a centrocampo, secondo Il Mattino.

"Piotr ieri ieri si è allenato in gruppo svolgendo il settanta-ottanta per cento del lavoro effettuato dai compagni dopo il fastidio muscolare accusato durante il match con la Sampdoria: sta incrementando gradualmente i carichi fino alla rifinitura di sabato e le risposte sono state buone nei primi due allenamenti della settimana. Non dovrebbero esserci dubbi per la sua presenza contro l’Inter, in tal senso il quadro della situazione è da valutare in maniera positiva"