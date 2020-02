Repubblica - Gattuso non s'è fatto ingolosire dai recuperi dei big e si è presentato a Marassi con una panchina da 230 mln

Come riporta l'edizione odierna di Repubblica, l’Europa per il Napoli è un po’ più vicina, grazie alla sofferta ed emozionante vittoria (4-2) di ieri sera a Marassi contro la Sampdoria. Gli azzurri l’hanno vinta grazie alla panchina lunga, con i gol di Demme e del redivivo Mertens subentrati nella ripresa. Vana la solita magia di Quagliarella.

Per il Napoli era l’ennesima prova del nove della stagione e Gattuso l’ha affrontata con giustificata circospezione, confermando quasi in blocco i protagonisti della preziosa vittoria con la Juventus. In mezzo al campo le uniche due novità, entrambe forzate, con Elmas e Lobotka promossi tra i titolari al posto degli influenzati Fabian e Demme ( quest’ultimo comunque disponibile). L’allenatore non si è fatto ingolosire dai recuperi di Maksimovic, Koulibaly, Allan e Mertens e si è presentato a Marassi con una panchina di lusso: da 230 milioni, un po’ per non affrettare il rientro dei big dopo i rispettivi infortuni e soprattutto per dare continuità ai recenti progressi dimostrati dalla squadra.