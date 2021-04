Gattuso rivoluziona il Napoli! CorSport: contro la Juventus cambia mezza formazione dopo Crotone [GRAFICO]

Ultime notizie Napoli - Chi giocherà Juventus-Napoli? Il Corriere dello Sport prova a fare le carte alla formazione di Gennaro Gattuso.

"Non volendo verrà fuori una mezza rivoluzione e del Napoli che ha battuto il Crotone resta poco: fuori Meret, dentro Ospina; largo a Koulibaly e in panchina uno tra Maksimovic e Manolas; un esterno basso conservatore, Hysaj, per rinunciare a Mario Rui. In mezzo al campo Demme, non ci sarà Bakayoko; tra le linee Zielinski a fare la sotto-punta e non Mertens, spostato più avanti, con Osimhen in panchina. E a destra non Politano, ricompare Lozano - almeno così pare"