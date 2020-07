Gattuso può concedere un po' di riposo ai suoi in vista del Barca, Il Mattino: senza eccessi, ha lo spogliatoio in pugno

Ultime calcio Napoli - Gattuso, avesse potuto e se il calendario della serie A lo avesse consentito, avrebbe sciolto le righe per qualche giorno. Ieri c'è stata una mezza giornata di libera uscita e un po' tutti ne hanno approfittato.

Gattuso

Come riporta Il Mattino:

“Se la gara con la Lazio sarà sabato prossimo, allora la squadra avrà anche domenica di relax, prima di gettarsi tutto d'un fiato nella gara di ritorno con Messi e company. Le parole di Ringhio, ieri, non erano un rimprovero. Ma un avvertimento, questo sì. «Questa è una città bellissima, piena di posti splendidi, difficile restare in casa col mare, il caldo, le barche...». Un messaggio chiaro allo spogliatoio che lui tiene in pugno. Totalmente: so tutto quello che fate nel vostro tempo libero ma non esagerate però. D'altronde, Gattuso per primo è quello che resiste alle tentazioni della città: poche uscite, quasi sempre per andare in un ristorante a due passi da casa sua e un paio di volte sulla costa sorrentina per un tuffo a mare. Per il resto lui e Gigi Riccio, e il resto del suo staff, passano ore intere a Castel Volturno, nel quartier generale”.