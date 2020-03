Gattuso-Napoli, Tuttosport: c'è la volontà di proseguire. In caso di conferme nelle prossime 5 gare, le parti si aggiorneranno

Ultimissime Napoli - Nell'edizione odierna di Tuttosport, Raffaele Auriemma fa il punto della situazione sul faccia a faccia avvenuto ieri tra De Laurentiis e Gattuso: "La visita non programmata di De Laurentiis a Castelvolturno ha avuto una doppia spiegazione: di natura organizzativa, per le prescrizioni del governo in materia di coronavirus. Poi, il patron ed il suo ad Andrea Chiavelli, non hanno perso l’occasione di colloquiare di persona con Rino Gattuso, dopo le frequenti telefonate che De Laurentiis gli aveva fatto nell’ultimo periodo. Rinnovo del contratto? Non era necessario parlarne, perché l’impegno tra il Napoli e Ringhio ha validità fino al 2021, con una “via di fuga” a testa: entro il 30 aprile per Gattuso, entro il 10 giugno per il club, entrambi con pagamento di una penale. Al momento ed alla luce delle prestazioni, sembrerebbe esserci una volontà reciproca di proseguire, ma ancora non basta. Se il Napoli confermerà il rendimento anche nelle prossime 5 gare (Verona, Spal, Atalanta e Roma in campionato, il Barcellona in Champions) allora le parti si aggiorneranno per aggiungere nuovi dettagli al contratto già esistente, e con una scadenza più lunga di quella attuale".