Gattuso-Napoli, Gazzetta: i nomi del suo staff. Al Milan si tagliò lo stipendio per garantirlo a loro anche quest'anno

Ultime Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport pubblica i nomi dello staff che affiancherà rino Gattuso in questa nuova avventura al Napoli: "Conoscendo però Gattuso, già è pronto con i suoi piani di allenamento, col suo staff imprescindibile. Lo stesso cui garantì gli emolumenti dal Milan, rinunciando al suo ingaggio nell’attuale stagione. Al suo fianco come secondo ci sarà Luigi Riccio, i preparatori atletici Bruno Giovanni Dominici e Dino Tenderini e i collaboratori tecnici, qualcuno ancora da confermare: Massimo Innocenti, Francesco Sarlo, Marco Sangermani, Alfredo Magni e Giorgio Bianchi. Rino è uomo di campo e ha tanta voglia di rimettersi in gioco"