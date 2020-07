Gattuso lancia l'allarme distrazioni, Gazzetta: da Ringhio una esortazione a trovare la concentrazione per ambire a un traguardo di prestigio in Champions

Ultime notizie Napoli - La Gazzetta dello Sport ricorda una confidenza del Cholo Simeone giocatore, ma che già ragionava da allenatore. Parlando della sua esperienza a Siviglia raccontò: «Andai via perché in quella stupenda città sembrava sempre di essere in vacanza e non riuscivo a concentrarmi»:

"Erano gli Anni Novanta, ma quel tipo di problema si ripropone anche a Napoli - e non solo - in questo strano campionato che si sta svolgendo in piena estate, periodo appunto vacanziero. E così l’allarme lo lancia lo stesso Rino Gattuso, non un’accusa, ma quasi un’autocritica, o meglio ancora una esortazione a trovare la concentrazione giusta e stringere i denti per ambire a un traguardo di prestigio in Champions"