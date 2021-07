Napoli Calcio - Poteva essere Luciano Spalletti il colpo di scena dello scorso gennaio quando Aurelio De Laurentiis valutò seriamente un cambio in panchina. Ecco quanto riporta Antonio Corbo su La Repubblica:

Nell’ombra non c’era Benitez ma Spalletti, messo in preallarme fin da gennaio. Il motivo non erano i cambi sbagliati, la volatilità delle scelte, la crisi tecnica dell’inverno, ma il malanno agli occhi di Gattuso. Vicenda chiusa.