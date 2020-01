Gattuso-Demme, colloquio telefonico e battute...in calabrese! Gazzetta: Diego è il clone dell'allenatore del Napoli, può debuttare sabato [GRAFICO]

Ultime Mercato Napoli - L'allenatore del Napoli Gennaro Gattuso compie 41 anni e la S.s.c. Napoli come regalo gli ha portato da Lipsia il suo clone tedesco: Diego Demme, 28 anni, mediano fisico e di grande carattere, proprio quello di cui ha bisogno il tecnico per sistemare la squadra con il 4-3-3. Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Era Demme il primo obiettivo di De Laurentiis e Giuntoli, condiviso con Gattuso che lo voleva già al Milan e apprezza anche la fascia di capitano, spesso portata dal ragazzo di origini calabresi nel club primo in Bundesliga. Il colloquio telefonico fra il tecnico e il giocatore di cui è sempre stato l’idolo ha cancellato ogni minimo dubbio sul fatto che fosse il profilo giusto. Addirittura Rino e Diego hanno scambiato qualche battuta in calabrese. La sintonia fra i due è già un dato di fatto. Al Lipsia andranno circa 12 milioni, comprensivi di bonus. Gattuso lo avrà a disposizione in allenamento solo domani, nella rifinitura prima della partita di sabato all’Olimpico con la Lazio. Se non ci saranno problemi Demme sarà in panchina e probabilmente potrà anche fare il suo debutto"