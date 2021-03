Gattuso-De Laurentiis, CorSera: rapporto irrimediabilmente compromesso, prima dell'addio Rino ha un obiettivo

Ultime notizie Napoli - Per essere un allenatore delegittimato, in silenzio stampa e costretto ad assistere al toto-nomi sul suo successore, Gattuso ha compiuto un capolavoro secondo il Corriere della Sera.

"A fine stagione sarà addio, dal momento che il rapporto con De Laurentiis è irrimediabilmente compromesso. Ma, come già avvenne al Milan, il suo obiettivo è lasciare la squadra a testa alta. In quell’occasione dopo un sesto e un quinto posto, a causa di incomprensioni con Leonardo, diede l’addio al club con una rescissione contrattuale del contratto, rinunciando ai compensi di due anni. Difficile che con De Laurentiis mostri la stessa remissività, ma vuoi mettere la soddisfazione di salutare, dopo una pioggia di critiche, con un Napoli in Champions?"