Gattuso come Sarri: sesta vittoria consecutiva a Fuorigrotta. I paradossi continuano a fare compagnia alla squadra

Al Maradona una rincorsa infinita per conquistare i tre punti contro il Crotone: Napoli rimontato fino al 3-3, poi diventa decisivo Giovanni Di Lorenzo. Ne parla Repubblica.

"I paradossi continuano a fare compagnia alla squadra di Gattuso, bersagliata dalle critiche finanche dopo la quarta vittoria consecutiva in Serie A e la sesta di fila a Fuorigrotta, evento che non si verificava dai tempi di Sarri. Non basta neppure la lunga teoria dei numeri positivi, impreziositi dall’aggancio alla Juve in zona Champions e il distacco dal secondo posto del Milan (con una gara da recuperare) ridottosi a 4 punti. La sindrome del bicchiere mezzo vuoto pare più forte di tutto"