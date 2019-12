Gattuso ha chiesto casa a Posillipo, conosce Napoli: retroscena addio al celibato, festeggiò in un locale storico

L'edizione odierna de Il Mattino rivela tutte le richieste contrattuali avanzate da Rino Gattuso per firmare con la Ssc Napoli.

Dove vive Gattuso a Napoli

Per l’ex milanista, c’è un accordo fino al 30 giugno 2021, 2,6 milioni di ingaggio più un maxi-premio in caso di qualificazione alla zona Champions League. De Laurentiis avrebbe preferito sei mesi ma il tecnico ha fatto intendere che, in ogni caso, come ha dimostrato anche al Milan, se dovesse capire che non ci sono le condizioni per andare avanti, lascerà a giugno. Senza penali o altro.

Gattuso ha già indicato ai dirigenti azzurri la zona di Posillipo come destinazione per la sua abitazione. Con calma, poi, andrà a fare i sopralluoghi, tanto non c’è fretta. Conosce Napoli: quando era a Salerno venne qui a celebrare l’addio al celibato. Festeggiò da Mimì alla Ferrovia con una ventina di amici.