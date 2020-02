Gattuso alza la voce, Tuttosport: addio alle mezze misure, senza impegno il posto non è garantito a nessuno

Notizie Napoli calcio. La rivoluzione di Gattuso prosegue: come riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, il tecnico del Napoli vuole vedere una reazione forte da parte dei suoi giocatori in vista della gara di oggi contro il Cagliari. Ieri l'annuncio della mancata convocazione di Allan per scarso impegno, un monito per tutti gli altri azzurri:

Esclusione Allan, segnale di Gattuso al gruppo

"Le mezze misure sono finite. Se Allan si allena male o contesta un’eventuale esclusione, il suo posto viene dato ad un altro. Idem per Milik e Lozano, alle prese con acciacchi improvvisi e che li hanno costretti a disertare la difficile gara della Sardegna Arena. Difficile per tutta una serie di ragioni. La prima è ambientale, visti i rapporti storicamente tesi, la seconda è di partecipazione attiva del pubblico («La palla non esce mai fuori» ha ammonito Gattuso), la terza riguarda i risultati, diventati gradualmente modesti per la formazione di Maran. Il Cagliari non trova il successo da 9 partite di A. Il successo permetterebbe agli azzurri di scavalcare i sardi e tornare a guardare con fiducia alla zona Europa"