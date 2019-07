Futuro Insigne, Il Mattino: resta, ma non al 100%! Può andar via in caso di quest'offerta: le cifre

Lorenzo Insigne arriva quest'oggi in ritiro a Dimaro-Folgarida per iniziare quella che è per lui l'ottava stagione con la maglia del Napoli. Tante le aspettative dei tifosi, ma anche di Carlo Ancelotti da una parte e De Laurentiis dall'altra. Dopo l'affondo di Ancelotti nei suoi confronti in conferenza stampa: ("Mi aspetto da lui atteggiamenti e comportamenti da capitano"), ieri è arrivata la bacchettata del presidente De Laurentiis a SKY:

"È un uomo, credo lo abbia capito: non può più comportarsi in modo infantile. Capisco che in passato preferisse giocare in un certo modo e che non gli andassero bene certe cose. Ora deve mettersi a disposizione di un allenatore che ha dalla sua una grande esperienza e una grande onestà intellettuale. Napoli è casa sua: siamo felici di accoglierlo e a spronarlo per dare il massimo. Ha avuto stagioni felici, altre volte è stato scontento e ha reso di meno. Spero che sia l'annata della sua totale e straordinaria riconferma. Vorrei rivedere l'Insigne che ho visto in Nazionale".

Futuro Insigne, calciomercato Napoli

L'edizione odierna de Il Mattino evidenzia come il futuro di Lorenzo Insigne sia ancora tutto da scrivere: