Futuro di Mertens in MLS? Corsport rivela: in autunno c'è stato un contatto con il Toronto, il retroscena

Calciomercato Napoli - Retroscena Mertens-MLS. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport che racconta una novità che riguarda alcuni interessamenti per Dries dal campionato americano.

Dries, comunque, è una celebrità, un attaccante rock che anche a 35 anni troverebbe il modo di inventarsi esibizioni degne delle sua fama, e se anche la favola del principe azzurro del gol dovesse finire così è facile immaginare soluzioni alternative. Tempo fa, diciamo in autunno, l'Mls lanciò qualche segnale di fumo anche a lui attraverso intermediari incaricati: si ragionava di certe opportunità e certe prospettive, Toronto compresa, ma ad attirarlo sembravano più le chance di una vita negli States. Già, scelte di vita in questo caso: tant'è che alla fine ha dichiarato testualmente di preferire il Napoli ai dollari, di metterlo in cima alla sua lista, ma a questo punto di vedrà. Più avanti. E soltanto dopo aver capito che tipo di futuro può esserci da queste parti".