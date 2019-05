CdM - Allan piace sempre al PSG, o va via o rinnova. Almendra, il Boca chiede i 27 mln della clausola

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive sulle possibili manovre a centrocampo del Napoli: "A centrocampo le strategie ruotano intorno ad Allan e Diawara, con gli agenti del brasiliano i contatti sono frequenti, la pista Psg è sempre calda, altrimenti si dovrà procedere al rinnovo del contratto. In entrata domina la linea verde: è iniziato ieri il Mondiale Under 20, Almendra debutterà domani sera, per il talento del Boca Juniors il Napoli non va oltre i 20 milioni di euro con la disponibilità a trattare sulla percentuale per la futura rivendita, il ds Burdisso vuole il pagamento dell’intera clausola di 27 milioni".