Frasi criptiche di De Laurentiis su Spalletti, il presidente si aspetta una cosa

Ieri in Sala Giunta, a Palazzo San Giacomo, Stefano Ceci ha donato al sindaco Gaetano Manfredi una copia in miniatura della statua raffigurante Diego Armando Maradona presente allo stadio. Alla cerimonia era presente anche il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a cui è stata consegnata una riproduzione in edizione limitata del piede sinistro di Maradona. Sulle parole del presidente torna la Gazzetta dello Sport.

Le frasi criptiche di De Laurentiis su Spalletti

Come racconta il quotidiano, il presidente avrebbe potuto parlare soltanto di un futuro da delineare col proprio allenatore, invece ha tenuto a sottolineare alcuni aspetti: «Spalletti si è fatto una casa qui? No. È lui che deve sentire che Partenope sta sulla sua testa e sulla sua anima. Se lui a un certo punto sentirà che questa anima sua si è tinta di azzurro, non ne potrà fare a meno».

"La citazione della leggendaria sirena Partenope, fondatrice della città, diventa metafora tirata fuori non a caso dall’uomo di spettacolo. Insomma vuole che Luciano non pensi ad altri approdi, con altre sirene, e dimostri ancora più attaccamento ai colori azzurri"

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli