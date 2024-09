Francia-Italia, chi gioca? Gazzetta: Spalletti difenderà come fa il Napoli! Due azzurri dal 1' ed un terzo in ballottaggio

Ultime notizie Serie A - L'Europeo in Germania fa parte del passato. Nelle parole e nelle scelte. Il ct Spalletti in questi giorni lo ha confermato sul campo. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Nuovo modulo, il 3-5-2, e parecchie novità nella formazione che sfiderà la Francia rispetto all’ultima schierata:

"Spalletti si tiene la possibilità di passare al 3-4-2-1 o al 3-5-1-1, ma là dietro si difende a tre. Come fanno l’Inter e l’Atalanta, il Napoli e il Torino. Ieri Spalletti ha mostrato di avere almeno tre dubbi. Fagioli, Di Lorenzo e Bastoni sono in ballottaggio. Bastoni è stato provato con Di Lorenzo e Calafiori. In precedenza il difensore dell’Arsenal era stato utilizzato con Gatti e Buongiorno.

Nella squadra anti Francia Tonali e Ricci? Il centrocampista del Newcastle è stato utilizzato come mezzala sinistra, con in cabina di regia prima Fagioli e poi Ricci. È questo l’ultimo dei ballottaggi che Spalletti tiene aperto.

La mediana sarà completata da Frattesi e dagli esterni Cambiaso e Dimarco. Senza Scamacca giocheranno Retegui e Raspadori, Kean è recuperato e ieri si è allenato; Zaccagni è pronto a subentrare"