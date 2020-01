CorSport - Napoli-Fiorentina, le probabili formazioni: Ospina è diventato il titolare della porta. Scelte obbligate in difesa [GRAFICO]

Secondo l'edizione di oggi del Corriere dello Sport la formazione stavolta, almeno in difesa, non è in discussione, non consente pretattica: sono contati, da destra a sinistra, e si possono sistemare secondo le proprie caratteristiche, tutti dinnanzi ad Ospina, ormai diventato il titolare, al di là dell’acciacco domato da Meret. Il Napoli riparte con Di Lorenzo, Manolas, Luperto e Hysaj, ha Tonelli (ormai promesso alla Samp) tra i convocati ma semplicemente per evitare di ritrovarsi disperatamente alla ricerca di un difensore, nel caso in cui il fato gli giocasse ancora contro. Non è un’indicazione, è un obbligo: giocano loro, senza se e pure senza ma, e praticamente non hanno alternative.

Grafico formazioni Napoli-Fiorentina Corriere dello Sport 18 gennaio 2020

