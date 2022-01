Fiorentina: Piatek l'arma in più, ha già fatto male al Napoli in Coppa Italia

Ultime sulla partita di Coppa Italia Napoli Fiorentina con il ritorno di Piatek in Serie A che può rivelarsi importante per i viola di Vincenzo Italiano.

Aggiornamenti da Tuttosport con le ultime sull'esordio di Piatek con la Fiorentina:

Piatek convocato per la prima volta. «E’ carico e molto felice di essere con noi, presto sfrutteremo le sue qualità» dice Italiano. Impiego con Vlahovic o staffetta, comunque sarà l’attaccante polacco è pronto per esordire. Fra l’altro proprio al Napoli in Coppa Italia Piatek segnò nel 2019 i primi gol con la maglia del Milan. E con quella del Genoa realizzò al debutto, sempre in Coppa, ben 4 reti in poco più di mezz’ora. Felice coincidenza? Italiano incrocia le dita.